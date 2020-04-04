Irak'ta çalışan 334 işçi Türkiye'ye getirildi

IRAK'ta çalışan 334 Türk işçi, uçakla Kütahya 'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen işçiler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara götürülerek, gözlem altına alındı.

Irak 'ta çalışan 334 Türk işçisini taşıyan iki uçak Zafer Havaalanı'na indi. Saat 01.30 ve 02.30'da havaalanına inen uçakları özel kıyafetler giyen sağlık, AFAD ve polis ekipleri karşıladı. Yurda getirilen işçiler 12'şer kişi halinde, maske ve eldiven taktırılarak uçaktan indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen işçiler otobüslere bindirildi. İşçilerin valizleri AFAD ekipleri tarafından dezenfekte edildikten sonra bagajlara yerleştirildi. İşçiler daha sonra iki grup halinde 14 gün süreyle gözlem altında tutulacakları Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi 'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara götürüldü.

Kaynak: DHA