Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı
Büyük çekirge sürüleri Irak'ın güneyindeki tarım alanlarını işgal ederken, ekinler büyük zarar gördü.
09.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:02
Büyük çekirge sürüleri Irak 'ın güneyindeki tarım alanlarını işgal ederken, ekinler büyük zarar gördü.
Irak'ta büyük çekirge sürüleri ülkenin güneyini işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlerin zarar görmesine neden olurken, durumdan mağdur olan halk yönetimin çekirgelere karşı önlem almasını istedi. - BASRA
Irak'ta büyük çekirge sürüleri ülkenin güneyini işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlerin zarar görmesine neden olurken, durumdan mağdur olan halk yönetimin çekirgelere karşı önlem almasını istedi. - BASRA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı
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