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Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih'in görevden azledilmesi için imza toplandı

Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in görevinden azledilmesi için 150 milletvekilinin imzası toplandı.

21.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:36 Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih'in görevden azledilmesi için imza toplandı
'ta Berhem Salih'in görevinden azledilmesi için 150 milletvekilinin imzası toplandı.
Irak Meclisi'ndeki Şii Fetih Koalisyonu'nda yer alan Sadikun Grubu Uday Awwad, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda, Salih'in meclisin en büyük koalisyonunun adayına 15 gün içerisinde hükümeti kurma görevi vermeyerek anayasal suç işlediğini belirtti.
150 milletvekilinin imzasının yer aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in görevinden azledilmesi istendi.

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının 15 gün içinde bir adaya hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor ancak bu sürenin dolmasının üzerinden 2 gün geçti.
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

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