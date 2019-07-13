13.07.2019 15:58
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Irak'ta DEAŞ'a yönelik hava harekatı: 4 ölü

Irak

Irak'ın Musul vilayetinde uluslararası koalisyonun düzenlediği hava harekatında terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi öldürüldü.

Irak'ın Musul vilayetinde uluslararası koalisyonun düzenlediği hava harekatında terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi öldürüldü.
Irak Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, DEAŞ'ın Musul'un el-Menayif köyü yakınlarındaki mevzilerini hedef aldığı ifade edildi.
Açıklamada, elde edilen bilgilere göre operasyonda 4 teröristin öldüğü kaydedildi.
Irak ordusuna bağlı güçler, geçen pazar günü Salahaddin, Musul ve Enbar arasındaki bölgelerle Irak-Suriye sınırına kadarki geniş alanların DEAŞ'tan temizlenmesini kapsayan Nasır İradesi adında bir askeri operasyon başlatmıştı.
Iraklı güçlerin, Aralık 2017'de, başta Musul olmak üzere terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl elinde tuttuğu bölgelerin çoğunu kurtardığı bildirilmişti.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.
Kaynak: AA
Musul, Irak, Güncel

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