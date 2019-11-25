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Irak'ta DEAŞ'a yönelik hava harekatında 6 terörist öldürüldü

Irak'ta Kerkük kentinin güneyindeki Rıyad kasabası yakınlarına düzenlenen hava harekatında DEAŞ üyesi 6 terörist öldürüldü.

25.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:54Irak'ta DEAŞ'a yönelik hava harekatında 6 terörist öldürüldü
'ta kentinin güneyindeki Rıyad kasabası yakınlarına düzenlenen hava harekatında DEAŞ üyesi 6 terörist öldürüldü.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri tarafından Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ militanlarına yönelik hava harekatı düzenlendiğini ifade etti.
Kemal, hava harekatında Rıyad kasabası yakınında gizlenen DEAŞ mensubu 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Kent dolaylarının güvenliğini sağlayan Kerkük Operasyonlar Komutanlığının bölgedeki istihbarat çalışmalarını genişlettiğini vurgulayan Kemal, DEAŞ kalıntılarına eylem fırsatı vermediklerini söyledi.
Kemal, hava harekatıyla DEAŞ mensuplarının gizlendikleri yerde bulunan çok sayıda patlayıcı ve silahın da imha edildiğini aktardı.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'tan söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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