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Irak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 ABD askeri hayatını kaybetti

ABD, Irak'ın kuzeyinde dağlık bölgelerde DEAŞ'a karşı düzenlenen bir operasyonda 2 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu.

09.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:14
Irak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 ABD askeri hayatını kaybetti
ABD, Irak 'ın kuzeyinde dağlık bölgelerde DEAŞ'a karşı düzenlenen bir operasyonda 2 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Orta Irak'ın kuzeyindeki dağlık bir bölgede DEAŞ teröristlerine ait bir üsse operasyon düzenleyen Irak Güvenlik Güçlerine destek görevinde bulunan iki Amerikan askeri düşman ateşiyle öldü." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, operasyonun Erbil ve Musul vilayetleri arasındaki Karaçoğ Dağı'nda yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel
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