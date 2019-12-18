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Irak'ta DEAŞ saldırıları: 3 ölü, 3 yaralı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde düzenlediği silahlı ve bombalı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

18.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:52Irak'ta DEAŞ saldırıları: 3 ölü, 3 yaralı
Terör örgütü DEAŞ'ın 'ın doğusundaki vilayetinde düzenlediği silahlı ve bombalı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.
Diyala Emniyet Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Polis Habib eş-Şammari'nin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, DEAŞ mensupları Diyala'nın kuzeydoğusundaki Abi Sida beldesinde bir araca ateş açtı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Diyala'nın Makdadiye ilçesinde de yol kenarına döşenen el yapımı bombanın patlatılması sonucu 3 sivil yaralandı.
Bu arada DEAŞ'ın 9 Aralık'ta düzenlediği saldırıda yaralanan bir yüzbaşı da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
DEAŞ'ın kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyor
DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde peyderpey örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer ilan ederek, ülke topraklarının örgütten kurtarıldığını duyurmuştu.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Diyala, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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