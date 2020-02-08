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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Irak'ın Selahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak güvenlik güçlerine ait kışlaya düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

08.02.2020 20:09 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:09Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı
'ın Selahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak güvenlik güçlerine ait kışlaya düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Selahaddin kentine bağlı Mutabiciye bölgesindeki askeri kışlaya terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırı sonucu 1 askerin öldüğü 1 askerin yaralandığı açıklandı. Askeri kışlaya ateş açan 2 teröristin ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

2014-2017 yılları arası Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ zaman zaman güvenlik güçlerine saldırı düzenliyor. - ERBİL

Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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