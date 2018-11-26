Irak'ta Depremde Ölenlerin Sayısı 2'ye Yükseldi

İran
'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin Irak
'ta hissedilmesiyle yaşanan panik ve korku nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Süleymaniye
İnsani İşler Ofisi Sorumlusu Bestun Jaleyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Süleymaniye kentinin Kelar ilçesinde hissedilmesinin ardından 2 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını ifade etti.
Panik sonucu rahatsızlanan veya yüksekten atlayarak yaralananların çoğunun kadınlardan oluştuğunu belirten Jaleyi, yaralıların bir kısmının taburcu edildiği bilgisini paylaştı.
İran'daki Tahran Üniversitesi
Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalı olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti.
Yerel saatle 20.07'de kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilmişti.
Kasım 2017'de meydana gelen Kermanşah merkezli depremin Irak'ta hissedilmesi sonucu da can kaybı yaşanmıştı.
Süleymaniye,İran,Irak
26 Kasım 2018 Pazartesi 00:28