Irak'ta dev çatlaklar görüldü

Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerinde yaşayanlar yollarda ve çeşitli alanlarda çatlaklar meydana geldiğini iddia etti.

Irak'ta dev çatlaklar görüldü
20.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:36
Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerinde yaşayanlar yollarda ve çeşitli alanlarda çatlaklar meydana geldiğini iddia etti. Ulaştırma Bakanlığı ise çatlakların daha önceki depremler sonucu meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.

Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerinde yaşayanlar farklı yerlerde çatlaklar gördüğünü öne sürdü. Fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Iraklılar, şaşkınlıklarını anlattı. Yolda bir ekip ile inceleme başlatılırken, Bakanlık çatlakların daha önceki depremler sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Sismik İzleme Kurumu Genel Müdürü Ali Sahib Al-Bahdali, "Vatandaşlarla iletişime geçtik ve yerden gelen anormal sinyalleri yakalamak için cihazlar kurduk" ifadelerini kullandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hava ve sismik izleme komisyonu son zamanlarda artan depremleri izlemek ve kaydetmek için harekete geçti" denildi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Necef, Irak, Güncel, Haber

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