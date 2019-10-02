Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya ve internete erişim engeli geldi. Ülkedeki protestolarda toplamda 1'i polis 7 kişi hayatını kaybetti.

POLİS GERÇEK MERMİ KULLANIYOR

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığını aktardı.

TÜM BİRİMLER ALARMA GEÇTİ

Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

SOSYAL MEDYA VE İNTERNETE ERİŞİM DURDU

Irak yönetimi, biri polis 7 kişinin öldüğü hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu. İlerleyen saatlerde ise gösterilere müdahale sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi de kesildi.

DÜN DE 100'DEN FAZLA KİŞİ YARALANMIŞTI

Dün de başkent Bağdat'ta dün güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.