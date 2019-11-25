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Irak'ta devam eden protestolarda 5 ölü

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmalar devam ediyor.

25.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:33Irak'ta devam eden protestolarda 5 ölü

'ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmalar devam ediyor. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş ve bir gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Protestocular Basra, Kerbela, Bağdat ve Nasıriye'deki ana caddelerde ve köprülerde yolları keserken, caddelerde ateş yakarak barikat kurdular. Ayrıca, protestocular Nasıriye'de valilik binasını molotof kokteyli ile ateşe verdiler. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocuların Basra'nın Umm Qasr Limanı'na giden yolu barikat kurarak ve lastik yakarak kapattığı görüldü. Ayrıca Nasıriye'deki valilik binasının yandığı görüntüler de göstericiler tarafından paylaşıldı.

Öte yandan, dün geceden beri protestoculara polisin ateş açması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel basında protestoların başlandığından beri 300'den fazla kişinin öldüğü bilgisi yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Basra'da caddelere kurulan barikat ve barikatların yanarken görüntüsü

-Barikatlardan yükselen dumanlar

-Yanan barikatların yanındaki protestocular

-Caddelerde yürüyen protestocular

-Kerbela'daki protestolardan ve çatışmadan görüntü

-Nasıriye'de ateşe verilen hükümet binası



Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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