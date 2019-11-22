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Irak'ta düzenlenen DEAŞ saldırısında iki polis öldürüldü

Kerkük vilayetinde DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda iki polisin öldüğü bildirildi.

22.11.2019 01:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 01:28Irak'ta düzenlenen DEAŞ saldırısında iki polis öldürüldü
vilayetinde DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda iki polisin öldüğü bildirildi.
Kerkük Emniyetinden bir polis subayının AA muhabirine verdiği bilgiye göre Reşad Nahiyesi'nde bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda iki polis memuru hayatını kaybetti.
Bir kişinin de yaralandığı saldırının ardından teröristler olay yerinden kaçmayı başardı.
Irak yönetimi Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı mücadelede başarıya ulaştığını, teröristlerce ele geçirilen toprakların tamamının geri alındığını duyurmuştu.
Zaman zaman uyuyan hücrelerini harekete geçiren terör örgütü DEAŞ, özellikle Kerkük, Selahaddin ve Diyala vilayetleri arasındaki bölgede saldırılarda bulunuyor.

Kerkük, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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