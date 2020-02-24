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Irak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Irak'ın Bağdat ve Diyala vilayetlerinde yaşanan silahlı saldırılarda aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi öldürüldü, 6 kişi yaralandı.

24.02.2020 01:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 01:20Irak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
'ın ve vilayetlerinde yaşanan silahlı saldırılarda aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi öldürüldü, 6 kişi yaralandı.
Bağdat polis idaresi tarafından yapılan açıklamada, kentin güney doğusundaki Betul bölgesinde bir trafik polisi, kentin doğusundaki Nasr bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda ise bir sivil hayatını kaybetti.
Başkenti doğusundaki Sadr bölgesinde de motorsiklet kullanan silahlı saldırganlar Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan bir memuru öldürdü. Ayrıca, kentin güneyindeki Latife bölgesinde yaşanan patlamada ve Kerade bölgesindeki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağdat'ın doğusundaki Diyala vilayetinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, güvenlik noktasında düzenlenen DEAŞ terör saldırısında ise 3 polis yaralandı.

Diyala, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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