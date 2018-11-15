Irak'ta Eğlence ve Para İçin Horozlara Büyük Eziyet

- Irak
'ta eğlence ve para için horozlara büyük eziyet
ERBİL - Irak'ın kuzeyindeki Erbil
kentinde eğlence ve para için horozlara eziyet ediliyor. Kentte düzenlenen horoz dövüşleri çok sayıda seyirci topluyor. Irak'ta yıllar önce yasaklanan horoz dövüşleri, yeniden başladı. Daha çok bahisçiler tarafından organize edilen horoz dövüşleri, hayvanların performansına göre değişen rauntlardan oluşuyor. Maçın ne zaman biteceğine ve hangi hayvanın galip geldiğine ise horoz sahipleri karar veriyor. Her seferinde ortalama 50 kişinin bahisleriyle başlayan maçlar, 15 dakikalık rauntlardan oluşuyor. Yaklaşık 3 saat süren dövüşlerde, eğlence ve para için horozlara büyük eziyet ediliyor.Horoz dövüşleri organize den Tahsin Muhammed, horozların hayatlarının parçası olduğunu belirterek "Bazı arkadaşlarımız sadece horoz bakıyor ve bu işle hayatını geçindiriyor. Çok çeşit horozlarımız var. Türkiye
'den Tayland
'dan, Hindistan
'dan gelen horozlarımız var" dedi.Karzan Xalid ise, horoz dövüştürmenin kurallarının olduğunu ifade ederek, "Her 15 dakikada su veriyoruz. Horozların aynı ölçüde olması lazım. Kazanan horozun fiyatı çok yüksek olur. Örneğin elimdeki horozun babası 9 bin dolara satılmış. İyi horozlar yaşlı olursa sadece ondan piliç alırız. Türkiye'den horoz geldi, 400-500 dolar arasında ama biz burada 16 bin dolara sattık. Çok iyiydi, 15 oyun yaptı bir kere yenilmedi" diye konuştu.
Türkiye,Erbil,Irak
15 Kasım 2018 Perşembe 15:03