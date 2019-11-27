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Irak'ta eylemciler iran konsolosluğu'na saldırdı 80 yaralı

Irak'ta eylemciler İran Konsolosluğu'na saldırdı 80 yaralıIrak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor.

27.11.2019 22:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:16
'ta eylemciler Konsolosluğu'na saldırdı 80 yaralı
Irak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Necef kentindeki İran Konsolosluğu önünde toplanan eylemcilere polisin müdahalesinde 80 kişi yaralandı. Başkent Bağdat'taki gösterilerde ise 2 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar ülke genelinde devam ediyor. Necef şehrindeki İran Konsolosluğu binası önünde toplanan eylemcilere, polis müdahale etti. Yerel medya, polisin müdahalesi sonucu 80 kişinin yaralandığını duyurdu.
Öte yandan, bugün başkent Bağdat'ta düzenlenen protestolarda, güvenlik güçlerinin müdahalesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
KERBELA'DAKİ İRAN KONSOLOSLUĞUNA DA SALDIRMIŞLARDI
4 Kasım'da Iraklı protestocular, Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu'na saldırdı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görüldü. Eylemcilerin konsolosluk binasına taşlar attığı ve ateş yaktıkları görülen eylemlerde, göstericilerin binaya girmedikleri belirtilmişti.
Irak'ta eylemciler iran konsolosluğu'na saldırdı 80 yaralı

Hükümet, Irak, İran, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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