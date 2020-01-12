Haberler » Güncel » Irak'ta gazetecilere yönelik saldırılar Kerkük'te protesto edildi - Haber

Irak'ta gazetecilere yönelik saldırılar Kerkük'te protesto edildi

Irak'ın Basra kentinde Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed ve yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, Kerkük'te bir grup gazeteci tarafından protesto edildi.

12.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:24Irak'ta gazetecilere yönelik saldırılar Kerkük'te protesto edildi
'ın Basra kentinde Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed ve yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, 'te bir grup gazeteci tarafından protesto edildi.
Gösteriye katılanlar hükümetin gazetecileri koruması istediler.
Kerküklü gazeteci Firas Hamdani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'taki durumun gazeteciler açısından giderek tehlikeli bir hal aldığına dikkati çekti.
Hükümetten gazetecileri korumasını isteyen Hamdani,gazetecilerin kaçırılmaları ve öldürülmelerini şiddetle kınadıklarını söyledi.
Soran Kamaran ise görevleri sadece yapmak olan gazetecilerin hedef alınmalarından uzak durulmasını istedi.
Irak'ın artık gazeteciler için en tehlikeli yerlerden biri haline geldiğini belirten Kamaran, medya mensuplarının hedef alınmasının anayasal ihlal olduğunu dile getirdi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından 12 Aralık'ta yapılan açıklamada, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 3 gazetecinin öldürüldüğü, 2 gazetecinin kaçırıldığı bildirilmişti.
Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed ve yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali, Basra kentinde 09 Ocak'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Dijla TV'nin Bağdat ve ülkenin güney kentlerindeki ofisleri, 1 Ekim'de başlayan gösterilere ilişkin yayınları nedeniyle hükümet tarafından kapatılmıştı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle ekimde patlak veren gösteriler 100'üncü gününde de devam ediyor.

Kerkük, Irak, TV, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:26  Spor sofiane feghouli: şampiyon olacağımıza inanıyorum - Haber
19:26  Sakarya'dan kısa kısa - Haber
19:20  Afganlı, arkadaşını öldürüp araziye gömmüş - Haber
19:20  Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
19:20  Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
12.01.2020 19:27:02