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Irak'ta gazetecilere yönelik saldırılar Kerkük'te protesto edildi

Irak'ın Basra kentinde Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed ve yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, Kerkük'te bir grup gazeteci tarafından protesto edildi.

12.01.2020 20:04 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:06
'ın Basra kentinde Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed ve yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, 'te bir grup gazeteci tarafından protesto edildi.
Gösteriye katılanlar hükümetin gazetecileri koruması istediler.
Kerküklü gazeteci Firas Hamdani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'taki durumun gazeteciler açısından giderek tehlikeli bir hal aldığına dikkati çekti.
Hükümetten gazetecileri korumasını isteyen Hamdani,gazetecilerin kaçırılmaları ve öldürülmelerini şiddetle kınadıklarını söyledi.
Soran Kamaran ise görevleri sadece yapmak olan gazetecilerin hedef alınmalarından uzak durulmasını istedi.
Irak'ın artık gazeteciler için en tehlikeli yerlerden biri haline geldiğini belirten Kamaran, medya mensuplarının hedef alınmasının anayasal ihlal olduğunu dile getirdi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından 12 Aralık'ta yapılan açıklamada, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 3 gazetecinin öldürüldüğü, 2 gazetecinin kaçırıldığı bildirilmişti.
Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed ve yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali, Basra kentinde 09 Ocak'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Dijla TV'nin Bağdat ve ülkenin güney kentlerindeki ofisleri, 1 Ekim'de başlayan gösterilere ilişkin yayınları nedeniyle hükümet tarafından kapatılmıştı.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle ekimde patlak veren gösteriler 100'üncü gününde de devam ediyor.
Irak'ta gazetecilere yönelik saldırılar Kerkük'te protesto edildi

Kerkük, Irak, TV, Güncel

Kaynak: AA


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