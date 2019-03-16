Irak'ta Görevden Alınan Asker ve Polisler Gösteri Düzenliyor

Kaynak: AA

Irak'ta görevlerine son verilen asker ve polisler, başkent Bağdat'ta yeniden işe alınmaları için 7 gündür oturma eylemi düzenliyor.Irak Savunma ve İçişleri Bakanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul, Diyala, Salahaddin ve Enbar'da çalışan bazı polis ve ordu mensuplarının görevlerine son verildi. Bakanlıkların kararıyla görevden alınan polis ve askerler mağdur olduklarını dile getirerek yetkililere seslerini duyurmak için Bağdat'ın Tahrir Meydanı'nda toplanıyor.Meydandaki eylemcilerden eski polis Yasir el-Mahmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Maalesef, oturma eyleminin 7. günündeyiz ancak şu ana kadar herhangi bir yetkili taleplerimize kulak vermiş değil." dedi.Zor şartlar altında oturma eylemi düzenlediklerini dile getiren Mahmudi, "Yanlış kararlar nedeniyle işten atıldık. Hükümetin halimize acıyıp yeniden işe almasını istiyoruz." diye konuştu.Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te başta Musul olmak üzere Salahaddin, Enbar ve Diyala vilayetinin bir kısmını ele geçirmişti. DEAŞ'ın saldırısında, birçok ordu mensubu ve polis memuru da herhangi bir direniş göstermeden üniformalarını değiştirip, üslerini terk etmişti.Irak merkezi hükümeti de farklı aralıklarda DEAŞ'a karşı direnmeyen güvenlik birimlerine karşı soruşturma başlatmış ve daha sonra sayıları binleri bulan söz konusu kişileri görevden almıştı.Iraklı güçler, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığını büyük oranda temizlediğini duyurmuştu.