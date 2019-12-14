Haberler » Güncel » Irak'ta göstericiler adı başbakanlık için geçen Sudani'yi reddediyor - Haber

Irak'ta göstericiler adı başbakanlık için geçen Sudani'yi reddediyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, adı başbakanlık için geçen eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin desteklediği Muhammed Şiya es-Sudani'ye tepki göstererek, attıkları sloganlarla bu ismin yeni hükümette başbakan olmasını istemediklerini ifade etti.

14.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:42Irak'ta göstericiler adı başbakanlık için geçen Sudani'yi reddediyor
'ın başkenti 'ta göstericiler, adı başbakanlık için geçen eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin desteklediği Muhammed Şiya es-Sudani'ye tepki göstererek, attıkları sloganlarla bu ismin yeni hükümette başbakan olmasını istemediklerini ifade etti.

Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, Dava Partisi ve Meclisteki Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ve İran yanlısı Fetih Koalisyonunun desteklediği eski bakanlardan Sudani'nin başbakan olmasını reddettiklerini, attıkları çeşitli sloganlarla duyurdu.

Göstericiler tepkilerini, Maliki ve Sudani'nin yan yana olan ve üzerinde kırmızı renkli çarpı işaretinin yer aldığı posterleri de taşıyarak aktardı.

Sudani'ye benzer tepkiler, ülkenin güneyindeki Basra, Musenna ve Zikar vilayetlerinde de dile getirildi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Mecliste 54 milletvekili olan Sairun Koalisyonu dışında, diğer Şii gruplar ile Kürt ve Sünni partilerin Sudani'nin başbakanlığına onay verdiği iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in pazartesi gününe kadar Sudani'ye hükümeti kurma görevini teklif etmesi bekleniyor.

Dava Partisi ve halen milletvekili olduğu Kanun Devleti Koalisyonundan dün istifa ettiğini açıklayan Sudani, bu adımıyla hakkındaki başbakanlık iddialarını güçlendirdi.

Ziraat Mühendisi olan Sudani, Maliki hükümetinde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı yapmıştı.

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:13 İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-1 - Haber
15:13 Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar - Haber
15:12 İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu (2)  - Ek Görüntü - Haber
15:11 Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2 - Haber
15:11 4 katlı apartmanın çatı katında yangın - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun Demir Çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 15:16:31