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Irak'ta göstericiler grev başlattı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda 3 aydır devam eden protesto gösterilerine üniversite öğrencilerinden destek gelirken, ülkenin güneyindeki birçok ilde de grev başlatıldı.

22.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:18 Irak'ta göstericiler grev başlattı
'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda 3 aydır devam eden protesto gösterilerine üniversite öğrencilerinden destek gelirken, ülkenin güneyindeki birçok ilde de grev başlatıldı.

Bağdat'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerine üniversite öğrencilerinden destek geldi. Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce öğrenci sloganlar eşliğinde gösteri düzenlerken, herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadı.

Şii nüfusunun yoğun olduğu Necef kentinde grev başlatan öğrenciler, üniversitenin kapısı önünde çadırlar kurarken, bazı devlet dairelerinde de mesai yapılmadı. Genel grev ilan edilen Divaniye kentinde ise protestocuların, sağlık hizmet kurumları dışındaki tüm devlet dairelerini kapattığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay en kanlı protestoların yaşandığı Zikar'da ise valilik, kentte meydana gelebilecek herhangi bir şiddet olayını önlemek amacıyla tatil ilan ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, tatil kararının sağlık kurumlarını kapsamadığı vurgulandı.

Müsenna ve Kut kentlerinde ise grev çağrıları üzerine çok sayıda devlet kurumlarında mesai yapılmadı. Protestocular anayolları barikat kurup kapattı. Misan kentinde de Yüksek Öğretim Bakanı Kusay Süheyl'in başbakanlık adaylığını protesto eden göstericilerin lastik yakarak yolları kapattığı belirtildi. Ülkenin en güneyindeki Basra'da ise polis aracını hedef alan ses bombasının patlaması sonucu bir subayın yaralandığı ifade edildi.

Irak'ta yaklaşık 500 kişinin ölümü ve 20 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan hükümet karşıtı protesto gösterileri Başbakan Adil Abdülmehdi'yi istifa etmeye zorlamıştı. - ERBİL

Tahrir Meydanı, Irak, Politika

Kaynak: İHA

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