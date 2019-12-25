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Irak'ta göstericiler siyasi parti binalarını ateşe verdi

Irak'ın Divaniye ilinde protestolara katılan bir göstericinin öldürülmesine öfkelenen protestocular kentteki bazı siyasi parti binalarını ateşe verdi.

25.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:11
'ın Divaniye ilinde protestolara katılan bir göstericinin öldürülmesine öfkelenen protestocular kentteki bazı siyasi parti binalarını ateşe verdi.
Irak'ta hükümet karşıtı protestolara katılanları hedef alan suikast ve kaçırmalar göstericileri öfkelendirdi. Bugün Divaniye ilinde toplanan göstericiler, siyasi partilerin binasına yürüdü.
Öfkeli grup sabahın ilk saatlerinde Davet Partisi, Hikmet Akımı, Bedir Örgütü ve Asaib Ehli-Hak binalarını ateşe verdi. Siyasi partilere bağlı silahlı grupları protestocuları öldürmekle suçlayan göstericiler, daha sonra sloganlar eşliğinde hayatını kaybeden aktivisti toprağa verdi.
Aktivist Sair Tayyip, 16 Aralık'ta Divaniye ilinde kimliği belirsiz kişiler tarafından arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.
Irak'ta 3 aydır devam eden hükümet karşıtı protestolarda 500'e yakın protestocu hayatını kaybederken Irak İnsan Hakları Komiserliği 29 aktivistin suikast sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Irak'ta göstericiler siyasi parti binalarını ateşe verdi

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: İHA


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