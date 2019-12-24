Haberler » Güncel » Irak'ta göstericiler taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladı - Haber

Irak'ta göstericiler taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladıklarını duyurdu.

24.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:48
'ın başkenti 'ta göstericiler, taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladıklarını duyurdu.
Sosyal medyadan açıklama yapan göstericiler, Iraklıları istedikleri şekilde bir seçim kanunu kabul edilinceye kadar saat 08.00'de başlattıkları açlık grevine davet etti.
Bu yapılan eylemle barışçıl yoldan Meclis üzerinde baskı oluşturmayı ve talepleri doğrultusunda bir seçim kanunun çıkartılmasını hedeflediklerini belirten göstericiler, şu ana kadar taleplerinin karşılanmadığına vurgu yaptı.
Göstericiler, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e de geçici başbakan atamasında taleplerini dikkate alma çağrısında bulunarak, Meclisteki oylamanın kamuya açık ve televizyondan canlı yayınlanmasını istedi.
Taleplerinin haklı olduğunu ve geri dönmeyeceklerini ifade eden göstericiler, aksi halde yeni yöntemlerle gösteri düzenleyecekleri konusunda yetkilileri uyardı.
Irak'taki gösteriler
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da görevinden istifa ettiğini bildirmişti.
Geçici hükümetin kurulmaya çalışıldığı Irak'ta, Şii ağırlıklı ve İran'a yakın Bina Koalisyonu, başbakan adayı olarak Yüksek Öğretim Bakanı Kusay es-Süheyl'i önermişti.
Bunun üzerine Bağdat başta olmak üzere Şii nüfusun yoğun olduğu güney kentlerde Süheyl'in adaylığına karşı gösteriler düzenlenmişti.
Irak'ta göstericiler taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladı

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:42   Şanlıurfa'da örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı - Haber
11:42   Amazon.com.tr'de yılbaşı fırsatları başladı - Haber
11:42   Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması - Haber
11:42   Valilikten Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Haber
11:42   Altınova Belediyesi'nden Suriye'ye kardeşlik eli - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
24.12.2019 11:43:09