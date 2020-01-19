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Irak'ta göstericiler yolları kapattı (1)

Tahrir Meydanı yakınlarındaki Tayaran Meydanı Göstericilerin lastik yakarak yolları kapatması Protestocuların yolları kapatması Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yol kapatma eylemi yaptı.

19.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:15
Tahrir Meydanı yakınlarındaki Tayaran Meydanı
Göstericilerin lastik yakarak yolları kapatması
Protestocuların yolları kapatması
'ın başkenti ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yol kapatma eylemi yaptı.
Başkent Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı yakınlarındaki Tayaran Meydanı'nda bir grup gösterici, lastik yakarak bölgedeki yolu trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Necef, Kerbela, Vasıt ve Nasıriye'de de göstericilerin hükümet karşıtı protestolarını sürdürürken birçok ana yolu lastik yakarak trafiğe kapattığı öğrenildi.
Irak'ta göstericiler yolları kapattı (1)

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Kaynak: AA


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