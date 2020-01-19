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Irak'ta göstericiler yolları kapattı

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yol kapatma eylemi yaptı.

19.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 19.01.2020 09:50Irak'ta göstericiler yolları kapattı
'ın başkenti ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yol kapatma eylemi yaptı.
Başkent Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı yakınlarındaki Tayaran Meydanı'nda bir grup gösterici, lastik yakarak bölgedeki yolu trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Necef, Kerbela, Vasıt ve Nasıriye'de de göstericilerin hükümet karşıtı protestolarını sürdürürken birçok ana yolu lastik yakarak trafiğe kapattığı öğrenildi.
Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler, pazartesi gününe kadar taleplerine karşılık verilmemesi durumunda tansiyonu yükseltme tehdidinde bulunmuştu.
Teknokrat hükümeti kurmak için bağımsız bir kişinin görevlendirilmesi, erken seçime gidilmesi ve gösterilerde aktivistleri öldürenlerin yargılanması talebinde bulunan göstericiler, pazartesi gününden itibaren yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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