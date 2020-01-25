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Irak'ta göstericilerin trafiğe kapattığı otoban, meydan ve köprü yeniden açıldı

Bağdat'ta araç trafiğine açılan Ahrar Köprüsü Araçların yollardan geçişi Köprüde ve yollardaki temizlik çalışmaları Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki Tayaran Meydanı, Ahrar Köprüsü ile Muhammed el-Kasım otobanını araç trafiğine yeniden açtıktan sonra gösterilerin merkezi Tahrir...

25.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:11
'ta araç trafiğine açılan Ahrar Köprüsü
Araçların yollardan geçişi
Köprüde ve yollardaki temizlik çalışmaları
güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki Tayaran Meydanı, Ahrar Köprüsü ile Muhammed el-Kasım otobanını araç trafiğine yeniden açtıktan sonra gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na yöneldi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, göstericiler tarafından düzenlenen eylem nedeniyle Bağdat'ta araç trafiğine kapatılan Muhammed el-Kasım otobanı, Tayaran Meydanı ve Ahrar Köprüsü'nün tamamen açıldığı bildirildi.
Açıklamada, 1 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen gösteriler nedeniyle bölgede çöp yığınlarının biriktiği, trafiğe açılan noktalarda temizlik çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Irak Başbakanı ve Başkomutanı Adil Abdulmehdi'nin Genel Sekreteri Korgeneral Muhammed Hamid el-Bayatlı yerel basına yaptığı açıklamada, gösterilerin başından bu yana kapalı bulunan Dicle Nehri üzerindeki Sinek Köprüsü'nün de akşam saatlerine doğru açılacağını söyledi.
Yerel medyada çıkan haberlere göre de güvenlik güçleri, Bağdat'ta protestoların merkezi ve simgesi olan Tahrir Meydanı'ndaki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahaleye başladı.
Irak'ta göstericilerin trafiğe kapattığı otoban, meydan ve köprü yeniden açıldı

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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