Haberler » Güncel » Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi

Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.

09.10.2019 20:16Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.
Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren siviller ve güvenlik güçleri için yarından itibaren 3 gün süreyle yas ilan etti.
Abdulmehdi'nin ayrıca ilerleyen saatlerde halka hitap edeceği bildirildi.
Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:14 California'da orman yangınlarına karşı zorunlu elektrik kesintisi
22:14 Şanlıurfa akçakale sınırından görüntüler
22:13 Uludağ'ın orman bekçileri kırmızı karıncalar
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
22:10 "Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir"
22:10 Kendisini döven babasını bıçakladı, okul kıyafetiyle gözaltına alındı
22:08 Sayısal Loto çekildi (1)
9.10.2019 22:16:26