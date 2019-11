Irak'ta gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'nın gönüllü kadınları

Bağdta'taki Tahrir Meydanı'ndan detaylarGöstericilere ekmek yapan Um Ali el-Vaili (64) ile röportajTahrir Meydanı'nda göstericilerin çamaşırlarını yıkayan Um Ali ile röportajGöstericilerin çamaşırlarını yıkayan Um Ali'den detaylar BAĞDAT (AA) – HAYDAR KARAALP - Iraklı kadınlar, Tahrir Meydanı'nda gönüllü hizmet vererek gösterilere destek oluyor.Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan gösteriler devam ediyor.Gösterilerin merkezi konumundaki Tahrir Meydanı'nda kadınlar, yemek yaparak, çamaşır yıkayarak ve tıbbi müdahalede bulunarak göstericilere destek veriyor.Protestoların ön saflarında ise genç kadınlar yer alıyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan protestoculara ilk müdahaleyi gönüllü kadın doktor ve hemşireler yapıyor.Tahrir Meydanı'nda başlayan gösterilerin ilk gününde kurulan çadırda her gün ekmek pişiren Um Ali el-Vaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gösterilerin başladığı ilk günden itibaren burada bulunuyorum. Çocuklarımız yemeğe ihtiyaç duyuyor. Gece gündüz ayakta duran bu gençlere anneleri, teyzeleri ve halaları olarak destek sunuyoruz. Bunların hepsini vatanımız Irak için yapıyoruz." diye konuştu.Yoğurduğu hamurdan göstericiler için her gün yüzlerce ekmek pişirdiğini dile getiren 64 yaşındaki Um Ali el-Vaili, "Hepimiz tek bir evin evlatlarıyız. Bizi vatanımız Irak bir arada tutuyor." dedi.Başkentte kurulan diğer çadırlarda da onlarca kadın, yaptıkları yöresel yemekleri göstericilere ikram ediyor.Tahrir Meydanı'nda Selime Um Ali ise evinden getirdiği çamaşır makinesiyle göstericilerin çamaşırlarını yıkıyor.Selime Um Ali, "Gençler isterse burada bir yıl kalsın. Biz hep onların yanında olacağız" diyerek kararlılığını dile getiriyor.İki oğlunun gösterilerin başladığı ilk günden beri Türk lokantasında olduğunu belirten Um Ali, hem onların yanında olmak hem de ülke insanına hizmet etmek için Tahrir Meydanı'na geldiğini anlattı.Um Ali, "Oğullarım her gün gösterici gençlerin çantalar dolusu çamaşırlarını getiriyordu, ben onları evde yıkıyordum. Daha sonra çamaşır makinemizi alıp komşumla Tahrir'e gelmeye karar verdik. Böylece daha çok gencin çamaşırını yıkıyoruz." diye konuştu.Sabah saat 07.00'den gece saat 24.00'e kadar Tahrir Meydanı'nda gönüllü çalıştıklarını, bazen geceyi de meydanda geçirdiklerini vurgulayan Um Ali, "Okul öğrencisi 3 çocuğumu da evde bıraktım. Evde onlara bakan var. Burada bulunmak da bizim vatan görevimiz." ifadesini kullandı.-"Ölüme meydan okuyoruz ama kaçırılmaktan korkuyoruz"Tahrir Meydanı'nın karşısında yer alan Türk lokantası sakinlerine yardım götüren Dima Said ise "Irak'ta yeni bir hikaye yazıyoruz. Tahrir'deki gösteriler, kadınların da güçlü şekilde yer alıp destek verdiği bir devrimin adıdır." dedi.Dima Said, kadınlara yönelik kaçırma olaylarını eleştirerek, "Gece eve dönerken, babam gelip beni alıyor. Tek başıma eve dönemiyorum. Ölüme meydan okuyoruz ama kaçırılmaktan korkuyoruz. Kaçırılırsam bir daha aileme geri dönmeyeceğimi ve onları bir ömür yokluğuma mahkum edeceğimi biliyorum." diye konuştu.Bu arada Bağdat 'taki gösterilere katılan genç kadın aktivistler Sabah Mehdavi ve Mari Muhammed, kimliği belirsiz kişiler tarafından günler önce kaçırılmıştı.Mehdavi dün serbest bırakılsa da 20'li yaşlardaki Mari Muhammed'ten hala haber alınamıyor.