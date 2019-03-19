Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırı: 3 Ölü 5 Yaralı

Kaynak: AA

Irak'ın başkenti Bağdat kırsalında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 askerin öldüğü, 5'inin yaralandığı belirtildi.Irak'ta yerel medyada çıkan haberlere göre, Bağdat'ın kuzeyindeki Tarmiye ilçesinde rutin kontroller sırasında ordu güçlerine silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.Irak makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.Irak'ın kırsal bölgelerindeki bu tür saldırılarda şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaşıyor.