19 Mart 2019, 19:57
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Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırı: 3 Ölü 5 Yaralı

Irak

Irak'ın başkenti Bağdat kırsalında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 askerin öldüğü, 5'inin yaralandığı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat kırsalında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 askerin öldüğü, 5'inin yaralandığı belirtildi.

Irak'ta yerel medyada çıkan haberlere göre, Bağdat'ın kuzeyindeki Tarmiye ilçesinde rutin kontroller sırasında ordu güçlerine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Irak makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Irak'ın kırsal bölgelerindeki bu tür saldırılarda şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaşıyor. Bağdat, Irak, Güncel
Kaynak: AA