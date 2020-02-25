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Irak'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı göstericilere yönelik müdahalede 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

25.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:34Irak'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişi öldü
'ın başkenti 'ta hükümet karşıtı göstericilere yönelik müdahalede 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte gösterilerin düzenlendiği önemli yerler arasında yer alan Hıllani Meydanı'nda göstericiler ve güvenlik güçleri arasında arbede çıktığını söyledi.
Beyatlı, güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 1 göstericinin öldüğünü, 15'inin yaralandığını ifade etti.
Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Beyatlı, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 566 kişinin öldüğünü, 24 bin kişinin yaralandığını belirtmişti.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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