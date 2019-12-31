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Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi

Irak'taki Şii milisi gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Seyid Şuheda Tugayları Komutanı Ebu'l Ala el-Velayi, "ABD'nin Irak'taki tüm askeri üslerini kuşatma" tehdidinde bulundu.

31.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:20 Irak'ta Haşdi Şabi'den
'taki Şii milisi gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Seyid Şuheda Tugayları Komutanı Ebu'l Ala el-Velayi, "ABD'nin Irak'taki tüm askeri üslerini kuşatma" tehdidinde bulundu.
Seyid Şuheda Tugayları Komutanı Velayi, resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi'nin bugün kuşattığı ABD'nin Büyükelçiliğini "şer elçiliğine" benzeterek, ABD'nin Irak'taki tüm askeri üs ve karargahlarını da yakında kuşatacaklarını ileri sürdü.
ABD'nin yanı sıra "onun uzantısı ülkelerin" de hedeflerinde olduğunu kaydeden Velayi, söz konusu ülkeleri Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıraladı.
Velayi ayrıca 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği baskınından bugünkü Bağdat Büyükelçiliği baskınına kadar geçen sürenin, 40 yıllık tarihin kısa bir özeti olduğunu kaydetti.
ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugaylarına düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.
Elçilikteki güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 20 eylemci yaralanmıştı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de yaşanan gerginlik nedeniyle protestoculara elçilik binası önünden acilen ayrılmaları çağrısında bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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