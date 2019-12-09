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Irak'ta Haşdi Şabi güvenliği sağlamayacak

Irak Silahlı Kuvvetleri, Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin, "güvenliği sağlamaması" yönünde karar aldı.

09.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:40Irak'ta Haşdi Şabi güvenliği sağlamayacak
Silahlı Kuvvetleri, Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin, "güvenliği sağlamaması" yönünde karar aldı.
Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf, Irak resmi ajansına yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Adil Abdulmehdi Haşdi Şabi'nin ülkedeki güvenliği sağlamaması yönünde karar aldı." dedi.
Halaf, Şii milis gücünün sadece Silahlı Kuvvetler Komutanının güvenlik işlerini yürüteceğini ifade etti.
İran'a yakın milis gücüne bağlı bazı silahlı yapılar, Bağdat'ta 3 gün önce meydana gelen olayda göstericilere ateş açmakla suçlanıyor.
Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek.

Haşdi Şabi, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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