Irak'ta Haşdi Şabi mevzilerine ABD'den hava saldırısı
Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.
13.03.2020 01:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:58
Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran 'a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.
Irak'ta yerel medya tarafından servis edilen haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil, Kerbela, Salahaddin, Enbar ve diğer bazı kentlerde İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi birliklerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.
Irak Hizbullah grubu da saldırılarda hedef alındı.
Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD'nin, Bağdat'ta Taci Askeri Üssü'ne yapılan füzeli saldırı sonrası, İran'a yakın silahlı gruplara yönelik intikam saldırısında bulunacağı iddia edilmişti.
Irak'ta yerel medya tarafından servis edilen haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil, Kerbela, Salahaddin, Enbar ve diğer bazı kentlerde İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi birliklerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.
Irak Hizbullah grubu da saldırılarda hedef alındı.
Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD'nin, Bağdat'ta Taci Askeri Üssü'ne yapılan füzeli saldırı sonrası, İran'a yakın silahlı gruplara yönelik intikam saldırısında bulunacağı iddia edilmişti.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel
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