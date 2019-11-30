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Irak'ta Haşdi Şabi milis gücü gösterilerin bastırılmasında rol almadıklarını açıkladı

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi milis gücü, ülkede yaklaşık 2 aydır süren hükümet karşıtı gösterilerin bastırılması çabalarına yer almadıklarını duyurdu.

30.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:00Irak'ta Haşdi Şabi milis gücü gösterilerin bastırılmasında rol almadıklarını açıkladı
'ta 'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi milis gücü, ülkede yaklaşık 2 aydır süren hükümet karşıtı gösterilerin bastırılması çabalarına yer almadıklarını duyurdu.
Haşdi Şabi Heyeti, ülkenin güneyindeki Zikar ve Necef vilayetlerinde gösterilerin şiddetle bastırılmasında kendi güçlerinin yer aldığı iddialarına ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, milis güçlerinin şu ana kadar meydanlardaki göstericilerin korunması için hazırlanan eylem planlarında yer almadığı gibi, gösterilerin bastırılmasına dönük şiddet olaylarına da karışmadığı kaydedildi.
Çoğunlukta Şii nüfusa sahip Zikar ve Necef vilayetlerinde, 27 Kasım'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde onlarca protestocu hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden göstericilerin sayısının artması, şiddet olaylarının tırmanması ve son olarak Irak'taki en yüksek dini merci Ali es-Sistani'nin seçim çağrısı üzerine, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi dün istifa edeceğini duyurmuştu.
Irak'taki gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Haşdi Şabi, Hükümet, İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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