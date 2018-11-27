Irak'ta Haşdi Şabi Valilik Binasını Bastı

Irak
'ta Sünni nüfusun yoğun olduğu Selahattin ilinde, Şii milis gücü ile yerel polis güçleri arasında yaşanan gerilim büyüyor. Selahattin Valilik binası, Şii milis güçleri tarafından basılmasının ardından, İl Meclisi Haşdi Şabi
'nin kentten çekilmesini istedi.
Irak'ta bu sabah Selahattin Valisi Ammar el-Cubur'nin korumalarıyla Haşdi Şabi güçleri mensupları arasında kavga
çıkmasının ardından valilik binasını kuşatan Haşdi Şabi mensupları binayı basarak içeride ateş açtı. Olay sonrası toplanan Selahattin İl Meclisi, Haşdi Şabi güçlerinin daha önce benzer olay yaptığını hatırlatarak, hükümeti Haşdi Şabi güçlerini kentten çıkarmaya ve güvenliği ordu ile polis güçlerine devretmeye çağırdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Haşdi Şabi güçleri ise, kent merkezinde Haşdi Şabi'ye ait bir kontrol noktasında güvenlik güçleriyle kavga yaşandığını doğrulayarak, söz konusu kontrol noktasının valilik binasından çok uzak olduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Haşdi Şabi Selahattin Komutanlığı Sözcüsü, İl Meclisi'nin açıklamasını esefle karşıladığını ve bu gibi küçük çapta olayların güvenlik güçleriyle valilik arasındaki ilişkileri etkileyemeyeceğini söyledi.
Çoğunluğu Sünnilerden oluşan Selahattin kenti, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal altına alınmıştı. Kenti Şii dini lider Ayetullah Sistani'nin yayınladığı fetva üzerine kurulan Haşdi Şabi güçleri kurtarmıştı. - ERBİL
Haşdi Şabi,Irak