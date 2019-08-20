Haberler» Güncel» Haber

Irak'ta hava üssünün yanındaki silah deposunda patlama

Irak'ta Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Balad Hava Üssü'nün yanında bulunan bir silah deposunda patlama meydana geldi.

20.08.2019 21:54 Irak'ta hava üssünün yanındaki silah deposunda patlama
Irak'ta Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Balad Hava Üssü'nün yanında bulunan bir silah deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası depodan alevler yükselirken, o anlar amatör kameralara yansıdı.

Irak güvenlik yetkilileri, Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Salaheddin eyaletindeki Balad Hava Üssü'nün yanında, 'İran destekli bir milis grubuna' ait silah deposunda patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın sebebi henüz açıklanmazken, drone saldırısı ihtimalinden söz ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------
-Patlamanın ardından yükselen dumanlar



Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:26   Muhtarlık binasında yangın
23:26   Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı
23:24   İzmir'de orman yangını
23:22   Bakan Soylu: "Bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık"
23:21   "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü İngiliz aktör Roth'un oldu
23:20   Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı
23:20   Hudeyde'de Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yeniden başladı