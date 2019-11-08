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- Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

- Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destekBAĞDAT - Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.

08.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:29
- 'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek
BAĞDAT - Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.
Irak'ta günlerdir devam eden yolsuzluk ve kamu hizmetinin yetersizliğine karşı başlatılan hükumet karşıtı gösterilere, konuşma ve işitme engelliler de katıldı. Engelli vatandaşlar, "Dilsiziz ama ülkede olanları görüyoruz", "Duymuyoruz ancak vatanımızın çağrısı duyduk" yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, haklara saygı duyulmasını istedi.
(VB-YM-NT-D)
- Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

Irak, Güncel

Kaynak: İHA


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