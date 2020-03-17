Irak'ta hükümet düğümü çözülüyor
Irak'ta geçen Şubat ayında hükümet kurma görevinden vazgeçen Muhammed Allavi'nin yerine Adnan el-Zürfi'nin görevlendirildiği bildirildi.
17.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:49
Irak 'ta geçen Şubat ayında hükümet kurma görevinden vazgeçen Muhammed Allavi'nin yerine Adnan el-Zürfi'nin görevlendirildiği bildirildi.
Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Necef eski valisi Adnan el-Zürfi'yi hükümet kurmakla görevlendirdiğini duyurdu.
Eski Başbakan Haydar İbadi'nin liderliğindeki Zafer Koalisyonu yöneticilerinden olan el-Zürfi bir ay içerisinde yeni hükümet kabinesini güvenoyu alabilmesi için Irak Meclisi'ne sunması gerekiyor.
Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı.
Ardından yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi, bazı Şii tarafların yanı sıra Sünniler ile Kürtlerin desteğini almadığı için görevden vazgeçmek zorunda kalmıştı. - ERBİL
Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Necef eski valisi Adnan el-Zürfi'yi hükümet kurmakla görevlendirdiğini duyurdu.
Eski Başbakan Haydar İbadi'nin liderliğindeki Zafer Koalisyonu yöneticilerinden olan el-Zürfi bir ay içerisinde yeni hükümet kabinesini güvenoyu alabilmesi için Irak Meclisi'ne sunması gerekiyor.
Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı.
Ardından yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi, bazı Şii tarafların yanı sıra Sünniler ile Kürtlerin desteğini almadığı için görevden vazgeçmek zorunda kalmıştı. - ERBİL
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Hükümet, Irak, Politika
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