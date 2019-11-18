Haberler » Güncel » Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (1) - Haber

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (1)

Tahrir Meydanı'nda gösterilerin sembolü haline gelen "Türk Lokantası" binası ve binaya asılan pankart, döviz ve bayraklar Binanın çatısına çıkan göstericilerin dans etmesi Göstericilere atılan gaz bombası kapsülleri ve mermilerin sergilenmesi Göstericilere yiyecek ve içecek dağıtılması...

18.11.2019 22:07 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:10
Tahrir Meydanı'nda gösterilerin sembolü haline gelen "Türk Lokantası" binası ve binaya asılan pankart, döviz ve bayraklar
Binanın çatısına çıkan göstericilerin dans etmesi
Göstericilere atılan gaz bombası kapsülleri ve mermilerin sergilenmesi
Göstericilere yiyecek ve içecek dağıtılması
bayrakları taşıyan göstericiler
Irak'ta 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Iraklı göstericiler başkent Bağdat'ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı'nda toplandı. Irak bayrakları taşıyarak gezen göstericilere yiyecek ve içecek dağıtıldı. Göstericilere müdahalede kullanılan gaz bombası kapsülleri ve mermiler sergilendi.
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (1)

Tahrir Meydanı, Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:22 Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
23:16 Mahmut Şahin, engelli gencin darp edilmesi sonrası açığa alınanlara destek verdi
23:20 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Almanya'da protesto edildi
23:18 Pompeo: "ABD'ye göre Batı Şeria'daki yerleşimler artık hukuka aykırı değil"
23:14 Bardan kovulan alkollü adam, pompalı ile dehşet yaşattı
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
21:21 AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti
22:06 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacağı konuşulan milyarder Michael Bloomberg ilk adımı attı
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 23:25:01