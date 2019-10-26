Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2. gün! Ölü sayısı 63'e yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde devam ediyor. Irak'ta artan işsizlik ve yolsuzluğu protesto için başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu ölü sayısı 63'e yükseldi. Halk artan şiddet olayları karşısında başta başkent Bağdat olmak üzere büyük kentlerde oturma eylemi başlattı.

Başkent Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge'ye giden ve Cumhuriyet köprüsü üzerindeki barikatı aşmaya çalışan protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu en 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Görgü tanıkları çok sayıda protestocunun güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve gaz bombası kullanması sonucu yaralandığını ifade etti.

GÖSTERİCİLER, YÜZEREK YEŞİL BÖLGEYE GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Protestocular, parlamento ve diğer hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor ancak bu girişimler güvenlik güçlerince kurulan beton bariyerler, gaz ve ses bombalarıyla engelleniyor.

Bir grup gösterici de Dicle Nehri'nden yüzerek bölgeye ulaşmayı denedi ancak askeri birliklerin engeliyle karşılaştı.

Irak hükümetinden, Bağdat'ı sarsan ve güney kentlerde de devam eden gösterilerle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Hükümetin internet ve sosyal medya mecralarına uyguladığı blokaj ise sürüyor.

Iraklılar, internet bağlantısının aşırı zayıf olmasından ve seslerinin dış dünyaya erişmemesinden yakınıyor.

Irak halkının, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlattıkları gösteriler yaklaşık bir hafta sürmüş, cuma sabaha karşı yeniden başlamıştı.

NASIL BAŞLADI?

Ay başında başlayan protestolar, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin, halk arasında sevilen isimlerden birisi olan General Abdülvahap el Saadi'yi görevden almasının ardından patlak vermişti.

İran'ın desteklediği Abdülmehdi'nin Amerikan yanlısı olduğu gerekçesiyle El Saadi'yi görevden aldığını savunan bir grup gösterici başkent Bağdat'ta sokağa çıkmıştı.

Gösteriler, polisin sert müdahalesinin ardından artan tepkiyle büyüyerek devam etti.

ABD'nin 2003'te başlattığı işgal ve ardından gelen savaşın yakıp yıktığı ülkede on yıllardır düzelmeyen ekonomiden usanan onbinlerce kişi, başkentteki gösterilere destek vermeye başlamıştı.