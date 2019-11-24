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Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu iki protestocu hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

24.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:44Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
'ta hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu iki protestocu hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Zikar vilayetinin merkezinde bulunan Nasıriye kentindeki "Zeytun Köprüsü"nde göstericiler güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.
Güvenlik güçleri, eylemcileri dağıtmak için gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale etti. Olayda göstericilerden ikisi öldü, 35'i yaralandı.
Irak'taki kanlı gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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