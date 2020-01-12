Haberler » Güncel » Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 59 yaralı - Haber

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 59 yaralı

Irak'ın güneyindeki Vasıt vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 48'i polis toplam 59 kişi yaralandı.

12.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:06Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 59 yaralı
'ın güneyindeki Vasıt vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 48'i polis toplam 59 kişi yaralandı.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, göstericilerin Kut kentindeki Vasıt Üniversitesinin kapısını kapatıp kimsenin içeri girmesine izin vermemesi üzerine, güvenlik güçleri duruma müdahale etti.
Bu sırada güvenlik güçleri ile gruptakiler arasında yaşanan arbedede 48'i polis toplam 59 kişi yaralandı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019'daki açıklamasına göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Hükümet, Polis, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:26  Spor sofiane feghouli: şampiyon olacağımıza inanıyorum - Haber
19:26  Sakarya'dan kısa kısa - Haber
19:20  Afganlı, arkadaşını öldürüp araziye gömmüş - Haber
19:20  Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
19:20  Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
12.01.2020 19:27:07