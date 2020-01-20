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Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralı

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralıIrak, (DHA)- Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülke genelinde sürüyor.

20.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:05
Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralı
Irak, (DHA)- Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülke genelinde sürüyor. Yerel medya, bugün Bağdat'ta düzenlenen protestolarda 2 kişinin öldüğünü, 60 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan protestolar devam ediyor. Yerel medyada yer alan habere göre, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.
Protestocular, Bağdat'ın yanı sıra Nasiriye, Basra gibi ülkenin çeşitli şehirlerinde de sokağa çıktı. Dün gece meydana gelen olaylar nedeniyle önlem olarak bazı şehirlerde ise resmi tatil ilan edildi.
Irak'ta hükümet karşıtı protestolar: 2 ölü, 60 yaralı

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Kaynak: DHA


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