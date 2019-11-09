Haberler » 3. Sayfa » Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 260 kişi yaralandı - Haber

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 260 kişi yaralandı

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda bugün 1 kişi öldü, 260 kişi yaralandı.

09.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:42Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 260 kişi yaralandı
'ta hükümet karşıtı protestolarda bugün 1 kişi öldü, 260 kişi yaralandı. Ülkede Ekim ayından buyana devam eden protesto gösterilerinde yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'taki hükümet karşıtı protesto gösterilerin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korumalı Yeşil Bölge'ye geçmeye çalışan protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. Meydana gelen olaylarda aktivistler, 1 kişinin kafasına gaz bombası isabet etmesi sonucu öldüğünü 30 kişinin yaralandığını belirtti. Sosyal medyada kafasına gaz bombası isabet eden göstericinin görüntüleri paylaşırken, Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanı Sözcüsü General Abdülkerim Halef yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin göstericilere karşı herhangi bir sert müdahalede bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan Basra güvenlik kaynakları, protestocular arasına sızan provokatörlerin güvenlik güçleri ile protestoculara ateş açması soncu 230 kişinin yaralandığını belirterek, bazılarının da iş yerlerini yağmalamak için hazırlık yaptığını aktardı.

Irak'taki protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için başvurduğu şiddet yüzünden yüzlerce insanın ölüm görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ülkede büyük tepkiye yol açmıştı. Protestocularının büyük kısmının kafasına gaz bombası isabet etmesi sonucu ölmesi tepkilere yol açmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı. Ülkede geçen Ekim ayından buyana başlayan hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 300 kişi yaşamını yetirdi. - ERBİL

Hükümet, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:43 Bağdat'ta gösterilere sert müdahale: 6 ölü
20:43 İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli...
20:38 Çeşme'de 85 kaçak göçmen yakalandı
20:36 Muğla açıklarında mülteci botu battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor
20:33 Antalya'da 4 kişinin ölü bulunduğu binanın yöneticisi konuştu: "Mutlu bir aileydi"
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 20:59:15