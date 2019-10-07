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Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 104'e yükseldi

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 104'e yükselirken, yaralı sayısının ise 6 bine yaklaştığı belirtildi.

07.10.2019 11:29Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 104'e yükseldi
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 104'e yükselirken, yaralı sayısının ise 6 bine yaklaştığı belirtildi.
Eylemciler, Irak'ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Yerel medya, ölü sayısının 104'e çıktığını, yaralı sayısının ise 6 bine yaklaştığını duyurdu.

İnternet erişiminin kapalı olması nedeniyle sahadan sağlıklı bilgi alınamazken, Bağdat'ın Sadr semtinde gerginliğin devam ettiği bildirildi.



Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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