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Irak'ta hükümeti kuracak Muhammed Tevfik Allavi: "Böyle giderse devam edemem"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin açıklamaları Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, son iki günde göstericilerin öldürülmesi olaylarını "tehlikeli girişim" olarak niteledi ve durumun böyle devam etmesi halinde...

07.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:06
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin açıklamaları Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, son iki günde göstericilerin öldürülmesi olaylarını "tehlikeli girişim" olarak niteledi ve durumun böyle devam etmesi halinde verilen göreve devam edemeyeceğini belirtti.
Allavi, devlet televizyonu aracılığıyla ülkedeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Allavi, "Son iki günde Bağdat, Necef ve Babil'de üzücü olaylar yaşandı. Bu, tehlikeli bir girişime işaret ediyor. Bu durum asla kabul edilemez. Göstericiler seslerini duymamız gereken barışçıl evlatlarımızdır ve saldırıya uğramamaları gerekiyor." dedi.
Irak'ta hükümeti kuracak Muhammed Tevfik Allavi:

Irak, Güncel

Kaynak: AA


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