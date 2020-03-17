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Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef Valisi Zurfi'ye verildi

Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef Valisi Zurfi'ye verildi

17.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:04
Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef Valisi Zurfi'ye verildi
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye verdi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Salih, Irak Meclisi Milletvekili ve eski Necef Valisi Zurfi'yi Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Berhem Salih, Necef, Irak, Dünya

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