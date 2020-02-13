Haberler » Güncel » Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi, kabinesini pazar günü açıklayacak - Haber

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi, kabinesini pazar günü açıklayacak

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin 16 Şubat Pazar günü kabine listesini açıklayacağı bildirildi.

13.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:44Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi, kabinesini pazar günü açıklayacak
'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin 16 Şubat Pazar günü kabine listesini açıklayacağı bildirildi.

Allavi'nin çalışma ekibinde yer alan Türkmen Muhammed Halidi, yaptığı basın açıklamasında, Allavi'nin kabinesini oluşturduğunu ifade etti.
Halidi, listenin pazar günü ilan edileceğini belirterek, Allavi'nin ayrıca kabinenin oylanması için meclise olağanüstü oturum çağrısı yapacağını kaydetti.
Irak'ta 1 Ekim 2019'da başlayan ve halihazırda devam eden sokak gösterileri nedeniyle Adil Abdulmehdi Başbakanlıktan istifa etmiş, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de yeni hükümeti kurma görevini Muhammed Tevfik Allavi'ye vermişti.

Milletvekili, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 12:54:13