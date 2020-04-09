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Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen el-Kazimi'ye siyasi taraflardan destek

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı, Mustafa el-Kazimi'ye siyasi taraflardan destek geldi.

09.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:37
Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen el-Kazimi'ye siyasi taraflardan destek
Irak 'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı, Mustafa el-Kazimi'ye siyasi taraflardan destek geldi.

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı, Mustafa el-Kazimi'den ilk açıklama gelirken kendisine siyasi taraflardan da destek açıklamaları yapıldı. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından hükümet kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi, 30 gün içerisinde kuracağı hükümetin bütün Iraklıların beklentilerini gerçekleştirecek bir hükmet olacağını ifade etti. Görevi aldıktan sonra ilk açıklamasını yapan el-Kazimi, "Ülkenin egemenliğini savunan, hakları koruyan, sorunlara çözüm bulan ve ekonomiyi güçlendiren bir hükümet kuracağıma dair halkın önünde vaatte bulunuyorum" dedi.

El-Kazimi'nin görevlendirilmesine ilişkin açıklama yapan Şii Sadr Grubu yöneticilerinden Hakim el-Zamili ise gruplarının milli mutabakattan yana olduğunu belirterek, "Nezih ve nitelikli şahsiyetleri çatısı altına toplayacak hükümeti destekleyeceğiz. Ancak hakkında en ufak şüphe olan kişiler olursa karşı çıkacağız" ifadelerini kullandı.

IKBY'den destek

El-Kazimi'ye ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden de (IKBY) destek geldi. El-Kazimi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, el-Kazimi'ye destek olduğunu belirterek Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasa çerçevesinde çözüme kavuşturulması için iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Irak Meclisi de Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı, Mustafa el-Kazimi'nin hükümet kurma şansının diğer adaylardan daha yüksek olduğunu belirtti. Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşir Heddad yaptığı açıklamada, el-Kazimi'nin daha önce hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi ve el-Zurfi'den daha fazla şansı olduğunu ifade ederek, "El-Zurfi, Şii, Sünni ve Kürt tarafların desteğini aldı" diye konuştu. Heddad, "Ülkedeki siyasi krizin bir an önce bitmesini ve yeni hükümetin kurulmasını temenni ediyoruz" dedi. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler: Hükümet, Irak, Politika
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