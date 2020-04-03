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Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi, programını yarın meclise sunacak

Irak'ta hükümeti kurma görevi alan Adnan ez-Zurfi, programını yarın meclise sunacağını bildirdi.

03.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:20
Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi, programını yarın meclise sunacak
Irak 'ta hükümeti kurma görevi alan Adnan ez-Zurfi, programını yarın meclise sunacağını bildirdi.
Zurfi, yaptığı açıklamada, "Yarın, Meclis Başkanı'na hükümet programını sunacağım ve güvenoyu oturumu tarihinin belirlenmesi için resmi talepte bulunacağım." dedi.
Meşruiyetini meclisten alan ulusal bir hükümet kuracağını ifade eden Zurfi, sokağın taleplerini de göz önünde bulunduracağını söyledi.
Zurfi, hükümetinin 4 temel eksen üzerine çalışacağını kaydederek, "Bunlar, mali krize çözüm bulmak, devlet egemenliğinin sağlanması, özgür ve şeffaf erken seçimle ülkenin uluslararası ilişkilerini dengelemek olacak." diye konuştu.
Adnan Zurfi, hükümeti kurma görevini "asla bırakmayacağını" vurguladı.
Irak Cumhurbaşkanı Salih, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Zurfi'ye vermişti.
Meclis'te eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Grup Başkanı olan Zurfi, 2004-2005, 2009-2013 ve son olarak 2013-2015 yıllarında üç dönem Necef Valiliği görevini yürütmüştü.
Necef doğumlu olan Zurfi'nin Irak'ın yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunuyor.
Irak Anayasası'na göre Zurfi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.
Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.
Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, mecliste güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Meclis Başkanı, Hükümet, Necef, Irak, Güncel
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